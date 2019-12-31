ИА «Ореанда-Новости». Главный диетолог Минздрава, глава Института питания Виктор Тутельян посоветовал россиянам есть больше зелёных салатов и пить меньше спиртного в Новый год, пишет «Интерфакс».



Специалист отметил, что здоровым можно пробовать всё, но в небольших количествах. Кроме того, диетолог порекомендовал есть больше овощей и фруктов.



Что касается алкоголя, то тут врач уверен, что с крепкими напитками надо быть очень осторожным, а лучше всего выбирать лёгкие напитки.