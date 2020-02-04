нет достаточно точных коэффициентов, по которым можно составить математическую модель прогноза распространения заражения коронавирусом 2019-nCoV. Поэтому Минздрав не планирует спокойно относиться к данной ситуации.



По словам замминистра Минздрава РФ Сергея Краевого, вне зависимости от мнения экспертов о том, что в России не будет эпидемии нового вида вируса, ведомство всё равно готовится к возможному массовому заражению.