Отмечается, что более чем у половины россиян, прошедших диспансеризацию в 2018 году, есть заболевания, которые требуют наблюдения у врачей. При этом в министерстве подвели печальную статистику.Всего в этом году диспансеризацию прошли порядка 16 миллионов человек, это около 70% от запланированного.Ранее канадские учёные заявили, что. Рацион человека должен состоять из фруктов и овощей на 50%, еще 25% - это цельные зёрна, последние 25% - белок, жиры и молочные продукты. Учёные выяснили, что на одного человека сегодня производят 12 порций зерна вместо необходимых восьми, а вот фруктов и овощей всего пять порций вместо 15.А Всемирная организация здравоохранения недавно составила рейтинг самых вредых продуктов. Первыми в списке идут дешёвые колбасы и сосиски. Они могут стать причиной развития рака пищеварительной и мочеполовой системы. Затем в этом антирейтинге идут полуфабрикаты, в которых много трансжиров и фосфатов. Кроме того, в ВОЗ отметили, что дешёвый сыр может негативно повлиять на сердце и сосуды.В начале октября Госдума и правительство России решили разработать комплексные меры по обеспечению правильного питания школьников. Специальные условия будут предложены в рамках соответствующей госпрограммы. Кроме того, ранее стало известно, что в России готовят систему мотивации жителей страны к правильному образу жизни. В него входит здоровое питание, а также отказ от вредных привычек, в том числе от сигарет и алкоголя.