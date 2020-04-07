ИА «Ореанда-Новости». В Минздраве назвали причины увеличения числа молодых пациентов с коронавирусом. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова заявила, что главной причиной роста молодых больных коронавирусом является игнорирование правил самоизоляции и предписаний властей.

Малинникова пояснила, что рост произошёл после волны пикников и выездов на природу, вызванных весенним потеплением. Эти «шашлычки» и привели к такой статистике, отмечает специалист.

Также эксперт подчеркнула, что подобная ситуация сложилась не только в Москве, но и во многих российских регионах. Малинникова указала, что среди новых заболевших нет тяжёлых пациентов.





