ИА «Ореанда-Новости» Национальный исследовательский центр здоровья детей при министерстве здравоохранения России определил самые распространенные заболевания среди российских школьников. К исследованию были привлечены 426 учеников из четырёх столичных школ. Состояние их здоровья изучалось в течение 10 лет – с 2005 по 2015 год, количество медицинских осмотров превысило 25 тысяч.

В первом классе 4,3 % детей были причислены к абсолютно здоровым. К концу обучения таких не осталось вовсе. Хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8 % чаще, функциональные отклонения – на 15 %.

У девочек и девушек чаще всего диагностируются дефицит массы тела, близорукость, неврозы и головные боли. У мальчиков и юношей распространены язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, плоскостопие, гипертония, ожирение и бронхиальная астма.