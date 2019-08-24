ИА «Ореанда-Новости». Минздрав России прокомментировал сообщения о проблемах с закупкой инсулина и других основных лекарств в некоторых регионах.

«В Российской Федерации нет дефицита инсулина, объём производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, нет проблем с закупкой препарата», - сказали в Минздраве России.

«Действительно, в первом квартале 2019 года в некоторых регионах произошли неудачные покупки, но это было связано, в частности, с неправильным пониманием покупателем цены за единицу товара», - сказали в министерстве здравоохранения.

В министерстве отметили, что концепция несостоявшегося аукциона часто интерпретируется неправильно. Например, его часто понимают как включающий те аукционы, в которых не было снижения цен или в которых участвовал только один поставщик, «однако это не означает, что лекарство не было закуплено и доставлено».