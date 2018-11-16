ИА «Ореанда-Новости». В роддоме Калининграда скончался новорожденный. Распоряжение не давать ребёнку лекарство дала исполняющий обязанности главврача учреждения. По версии следствия она дала указания подчинённым предпринять меры, чтобы ребёнок скончался. В Минздраве опровергли информацию, что в роддоме существует дефицит лекарств, в том числе дорогостоящих. В Сети появилось видео момента, как сотрудники правоохранительных органов надевают наручники на и.о. главврача.

Как сообщили в региональном управлении СК, в Калининграде задержана 41-летняя и.о. главврача. Она подозревается в превышении должностных полномочий. Руководитель пожалела новорожденному дорогостоящее лекарство и хотела «улучшить» статистику.

5 ноября в роддом поступила роженица, 6 ноября женщина родила живого мальчика. Новорожденному по медицинским показаниям требовалось введение дорогостоящего препарата для поддержания жизнедеятельности. Он родился недоношенным – на 23-24 неделе.



Как считают следователи, и.о. главврача дала указание подчинённым принять все возможные меры, чтобы ребёнок не выжил. Она мотивировала свою позицию высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики в части смертности новорожденных. Ребёнок умер в этот же день. Чтобы избежать ответственности, руководитель дала указание подчинённым внести в историю родов ложную информацию, что смерть плода наступила в утробе матери и ребёнок уже родился мёртвым, сообщили в региональном УСК.

Ранее поступавшие данные о дефиците дорогостоящих лекарств в роддомах Калининграда не соответствуют действительности, сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, сославшись на данные регионального минздрава.

«Дефицита препаратов для лечения новорожденных, в том числе дорогостоящих, включая куросурф [требовавшийся умершему младенцу], нет», – сказал он.

В Правительстве пояснили, что роженица поступила в роддом необследованной, этому свидетельствуют данные учреждения. Беременность женщины уже была третьей по счёту: первые две «закончились самопроизвольными выкидышами». Как показала экспертиза, причиной смерти младенца стали респираторные нарушения, вес ребёнка составлял 700 граммов.

Региональное УМВД опубликовало видеоролик с задержанием и.о. главврача роддома. На кадрах Елене Белой предъявляют постановление о задержании.