По мнению специалистов, такое решение необходимо в связи с петицией родителей. Россияне могут позвонить по номеруи получить бесплатную консультацию. Минздрав гарантирует, что все дети, которые нуждаются в операции,Петиция была сформирована по поводу увольнения единственного врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек для детей, вес которых не превышает 10 килограмм.