21.11.2019, 16:03
Минздрав организовал «горячую линию» по вопросам трансплантации органов детям
ИА «Ореанда-Новости». Министерство здравоохранения России организовало «горячую линию» по вопросам трансплантации органов детям.
По мнению специалистов, такое решение необходимо в связи с петицией родителей. Россияне могут позвонить по номеру +74956272400 с добавочным 4991 и получить бесплатную консультацию. Минздрав гарантирует, что все дети, которые нуждаются в операции, получат необходимое медицинское вмешательство.
Петиция была сформирована по поводу увольнения единственного врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек для детей, вес которых не превышает 10 килограмм.
По мнению специалистов, такое решение необходимо в связи с петицией родителей. Россияне могут позвонить по номеру +74956272400 с добавочным 4991 и получить бесплатную консультацию. Минздрав гарантирует, что все дети, которые нуждаются в операции, получат необходимое медицинское вмешательство.
Петиция была сформирована по поводу увольнения единственного врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек для детей, вес которых не превышает 10 килограмм.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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