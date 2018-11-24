В частности, в документе идёт речь о больных алкоголизмом и наркоманией, пишут «РИА Новости». Отмечается, что документ представят на рассмотрение в правительство уже в конце этого года.Согласно законопроекту, ГИБДД получит доступ к информации в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Именно в неё будут поступать данные о пациентах не только государственных, но и частных клиник. Ожидается, что этот проект закона станет началом большой реформы по оптимизации процесса получения водительского удостоверения – предполагается, что все документы со временем будут проверять только в электронном виде.Сам обмен информацией между двумя министерствами будет проходит следующим образом.В частности, ограничения к вождению могут быть связаны с моделью транспортного средства, например, ручное управление машиной. Или же там будет указано, что водить машину гражданин может только в очках.Необходимость этого законопроекта, по мнению его авторов, обусловлена тем, что некоторые водители, даже имея противопоказания, всё равно продолжают управлять машиной, чем создают угрозу опасности на дорогах.