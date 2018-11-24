24.11.2018, 12:30
Минздрав передаст МВД сведения о водителях-алкоголиках
ИА «Ореанда-Новости». Министерство здравоохранения и МВД подготовили законопроект, согласно которому ведомства будет обмениваться информацией о водителях, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортным средством.
В частности, в документе идёт речь о больных алкоголизмом и наркоманией, пишут «РИА Новости». Отмечается, что документ представят на рассмотрение в правительство уже в конце этого года.
Согласно законопроекту, ГИБДД получит доступ к информации в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Именно в неё будут поступать данные о пациентах не только государственных, но и частных клиник. Ожидается, что этот проект закона станет началом большой реформы по оптимизации процесса получения водительского удостоверения – предполагается, что все документы со временем будут проверять только в электронном виде.
Сам обмен информацией между двумя министерствами будет проходит следующим образом. Сотрудник ГИБДД при помощи специальной систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) будет направлять запрос о получении медицинского заключения гражданином. В ответ он получит информацию о выдаче бланка, наличии противопоказаний или ограничений к вождению автомобиля, а также разрешённых категориях.
В частности, ограничения к вождению могут быть связаны с моделью транспортного средства, например, ручное управление машиной. Или же там будет указано, что водить машину гражданин может только в очках. На основании полученной информации инспектор ГИБДД будет решать, можно ли выдавать человеку водительское удостоверение. Вся процедура будет проходить в онлайн-режиме.
Необходимость этого законопроекта, по мнению его авторов, обусловлена тем, что некоторые водители, даже имея противопоказания, всё равно продолжают управлять машиной, чем создают угрозу опасности на дорогах. Кроме того, в МВД заявили, что участились случаи, когда у гражданина есть права, хотя он страдает алкогольной или наркотической зависимостью.
В частности, в документе идёт речь о больных алкоголизмом и наркоманией, пишут «РИА Новости». Отмечается, что документ представят на рассмотрение в правительство уже в конце этого года.
Согласно законопроекту, ГИБДД получит доступ к информации в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Именно в неё будут поступать данные о пациентах не только государственных, но и частных клиник. Ожидается, что этот проект закона станет началом большой реформы по оптимизации процесса получения водительского удостоверения – предполагается, что все документы со временем будут проверять только в электронном виде.
Сам обмен информацией между двумя министерствами будет проходит следующим образом. Сотрудник ГИБДД при помощи специальной систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) будет направлять запрос о получении медицинского заключения гражданином. В ответ он получит информацию о выдаче бланка, наличии противопоказаний или ограничений к вождению автомобиля, а также разрешённых категориях.
В частности, ограничения к вождению могут быть связаны с моделью транспортного средства, например, ручное управление машиной. Или же там будет указано, что водить машину гражданин может только в очках. На основании полученной информации инспектор ГИБДД будет решать, можно ли выдавать человеку водительское удостоверение. Вся процедура будет проходить в онлайн-режиме.
Необходимость этого законопроекта, по мнению его авторов, обусловлена тем, что некоторые водители, даже имея противопоказания, всё равно продолжают управлять машиной, чем создают угрозу опасности на дорогах. Кроме того, в МВД заявили, что участились случаи, когда у гражданина есть права, хотя он страдает алкогольной или наркотической зависимостью.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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