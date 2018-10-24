ИА «Ореанда-Новости». Депутаты из Ленинградской области составили законопроект об антитабачных поправках в законодательство России, предложив в 10 раз увеличить штрафы за продажу сигарет и табака несовершеннолетним. Правительство готовит заключение на антитабачные поправки депутатов. В Минздраве сообщают, что поддерживают такое ужесточение административной ответственности.

Депутаты предлагают увеличить штраф для в десять раз, это значит, что для физических лиц он будет до 50 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей. Минздрав выступает за подобные изменения, пишет газета Известия», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

При этом в Минпромторге ещё не сформировали свою позицию по этому поводу. Ведомство считает, что сначала необходимо проанализировать правоприменительную практику по таким нарушениям. Что касается Госдумы, там согласны с необходимостью ужесточения штрафов.

Минздрав в свою очередь принимает участие в подготовке заключения кабмина на данный законопроект. Напомним, сейчас максимальный штраф за продажу сигарет детям – 5 тысяч рублей для физлиц и 50 тысяч – для юрлиц.

– Учитывая степень общественной опасности и последствий данного правонарушения, министерство поддерживает увеличение наказаний за продажу табака несовершеннолетним, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Одновременно в ведомстве отмечают, что ужесточение штрафов не панацея от проблемы, но способно снизить число незаконных продаж. Об этом свидетельствует практика ужесточения наказания за иные административные правонарушения.

В Минпромторге заявили, что при рассмотрении этого вопроса нужны статистические данные, подтверждающие необходимость предлагаемых изменений.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает, что санкции за продажу табака детям необходимо сравнять с теми, которые предусмотрены сейчас за распространение наркотиков, то есть ввести уголовную ответственность.

Ранее исследование в России показало, что половине курящих подростков в возрасте 13–15 лет, их несовершеннолетний возраст не помешал купить сигареты. При этом почти все приобрели их в магазине.