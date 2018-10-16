ИА «Ореанда-Новости». Минздрав прорабатывает вопрос введения "обезличенных" пачек сигарет, как новый способ борьбы с табакокурением и никотиновой зависимостью. Это значит, что сигареты разных брендов и марок не будут отличаться по оформлению пачек, все они будут с одинаковым шрифтом написания, без логотипов и прочих знаков различия. Подробнее рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передаёт РИА Новости.



Со слов Вероники Скворцовой, если ранее Россия считалась одной из самых курящих стран в мире, то антитабачное законодательство помогло стране на двадцать процентов снизить потребление табака. Базовый набор антитабачных мер в стране уже был внедрён, но министр здравоохранения считает, что останавливаться на этом нельзя. В связи с этим Минздрав прорабатывает новые меры борьбы с потреблением табака.

"С ходом времени происходит определенная адаптация, которая может влиять на потребление: так было в некоторых странах, где после снижения был даже некоторый рост числа курильщиков", — пояснила Вероника Скворцова, поэтому ведомство намерено последовательно и уважительно следовать о пути денормализации курения. Однако нерешительность может привести к неэффективности, считает она.

Поэтому ведётся экспертная оценка возможных шагов по регулированию потребления табака в стране. Эти шаги направлены на сокращение доступности приобретения сигарет, сокращения числа мест, где разрешено курение, а также информирование населения о вреде табакокурения.

В связи с этим хотят ввести безликие сигаретные пачки, этот метод показал себя эффективно в ряде стран, говорит министр. Но введение не так просто, как кажется.

«Решение этого вопроса требует времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза», — отметила Скворцова.

Напомним, в 2014 году в России ужесточили табачное законодательство. В октябре 2017 года была разработана концепция антитабачных мер на 2018-2022 годы, основная цель концепции – снизить распространенность потребления табака среди населения до 25 процентов к 2022 году.