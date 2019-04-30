ИА «Ореанда-Новости» Министерство здравоохранения предлагает на законодательном уровне запретить отрицание существования вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).



В законопроекте, который размещён федеральном портале нормативных правовых актов , предлагается ввести запрет на распространение информации, которая призывает к отказам освидетельствования и лечения заболевания. Так как подобные данные вводят людей в заблуждение и несут вред для общества.