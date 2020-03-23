23.03.2020, 20:20
Минздрав призвал всех врачей пройти онлайн-курс помощи при коронавирусе
ИА «Ореанда-Новости». В регионы страны от Министерства здравоохранения было направлено письмо, в котором всех медицинских работников обязывают пройти онлайн-курс помощи при коронавирусе.
В Минздраве объясняют это высокой социальной значимостью. Курс состоит из двух модулей, в которых содержится информация по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции нового типа.
В Минздраве объясняют это высокой социальной значимостью. Курс состоит из двух модулей, в которых содержится информация по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции нового типа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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