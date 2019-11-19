ИА «Ореанда-Новости»Министерство здравоохранения России прокомментировало увольнение детского хирурга-трансплантолога.

Специалисты Миндзрава указали, что все дети, которые нуждаются в операции по трансплантологии, получать необходимую медицинскую помощь. Увольнение Михаила Каабака никак не повлияет на выполнение операций.

Всё лечение и необходимые медицинские процедуры буду проведены в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова по плановому расписанию.

Также в Минздраве указали, что за всё время работы детского хирурга-трансплантолога была выполнена 21 операция, что подтверждает редкость медицинской процедуры и исключает возможность негативной реакции населения России.