19.11.2019, 14:09
Минздрав прокомментировал увольнение детского хирурга-трансплантолога
ИА «Ореанда-Новости». Министерство здравоохранения России прокомментировало увольнение детского хирурга-трансплантолога.
Специалисты Миндзрава указали, что все дети, которые нуждаются в операции по трансплантологии, получать необходимую медицинскую помощь. Увольнение Михаила Каабака никак не повлияет на выполнение операций.
Всё лечение и необходимые медицинские процедуры буду проведены в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова по плановому расписанию.
Также в Минздраве указали, что за всё время работы детского хирурга-трансплантолога была выполнена 21 операция, что подтверждает редкость медицинской процедуры и исключает возможность негативной реакции населения России.
Специалисты Миндзрава указали, что все дети, которые нуждаются в операции по трансплантологии, получать необходимую медицинскую помощь. Увольнение Михаила Каабака никак не повлияет на выполнение операций.
Всё лечение и необходимые медицинские процедуры буду проведены в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова по плановому расписанию.
Также в Минздраве указали, что за всё время работы детского хирурга-трансплантолога была выполнена 21 операция, что подтверждает редкость медицинской процедуры и исключает возможность негативной реакции населения России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии