Специалисты Миндзрава указали, что все дети, которые нуждаются в операции по трансплантологии, получать необходимую медицинскую помощь. Увольнение Михаила Каабака никакВсё лечение и необходимые медицинские процедуры буду проведены впо плановому расписанию.Также в Минздраве указали, что за всё время работы детского хирурга-трансплантолога была выполнена 21 операция, что подтверждает редкость медицинской процедуры и исключает возможность негативной реакции населения России.