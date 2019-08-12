ИА "Ореанда-Новости" Специалисты Минздрава рассказали родителям, как морально подготовить детей к школьной жизни. Одним из самых важных аспектов они назвали постепенное снижение родительского контроля.

По мнению специалистов, это поможет ребёнку научиться самостоятельно координировать свою деятельность.

Чтобы первокласснику было проще находить контакт со сверстниками, нужно переключать его внимание на интересы других детей. Также нельзя ругать ребенка, если на то нет серьёзных причин. Что касается поощрения, то хвалить своего малыша нужно не только за результат, но и за старания. Ребёнок должен чувствовать поддержку вне зависимости от реальных достижений.