ИА «Ореанда-Новости». На сайте Минздрава РФ заявлено о снижении заболеваемости детей с 2009 по 2018 год на 9 процентов. 

В сообщении подчеркивается, что у детей с 2000 года благодаря тому, что была проведена вакцинация, на 30 процентов стали реже встречаться некоторые паразитные и инфекционные заболевания. 

Также заявлено о том, что в нынешнем году профилактические осмотры прошли уже порядка 19 миллионов детей. 

Среди самых распространённых заболеваний отмечены респираторные заболевания, бронхиты и фарингиты. При этом говорится, что и они снизились на 2 процента, если сравнивать с 2009 годом. 

Омечено, что у Минздрава России вызывает беспокойство тот факт, что нет явного снижения травм и отравлений у детей.