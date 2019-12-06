В сообщении подчеркивается, что у детей с 2000 года благодаря тому, что была проведена вакцинация, на 30 процентов стали реже встречаться некоторые паразитные и инфекционные заболевания.Среди самых распространённых заболеваний отмечены респираторные заболевания, бронхиты и фарингиты. При этом говорится, что и они снизились на 2 процента, если сравнивать с 2009 годом.Омечено, что у Минздрава России вызывает беспокойство тот факт, что нет явного снижения травм и отравлений у детей.