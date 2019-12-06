06.12.2019, 08:08
Минздрав рассказал о том, что в РФ отмечено снижение общей заболеваемости детей
ИА «Ореанда-Новости». На сайте Минздрава РФ заявлено о снижении заболеваемости детей с 2009 по 2018 год на 9 процентов.
В сообщении подчеркивается, что у детей с 2000 года благодаря тому, что была проведена вакцинация, на 30 процентов стали реже встречаться некоторые паразитные и инфекционные заболевания.
Также заявлено о том, что в нынешнем году профилактические осмотры прошли уже порядка 19 миллионов детей.
Среди самых распространённых заболеваний отмечены респираторные заболевания, бронхиты и фарингиты. При этом говорится, что и они снизились на 2 процента, если сравнивать с 2009 годом.
Омечено, что у Минздрава России вызывает беспокойство тот факт, что нет явного снижения травм и отравлений у детей.
В сообщении подчеркивается, что у детей с 2000 года благодаря тому, что была проведена вакцинация, на 30 процентов стали реже встречаться некоторые паразитные и инфекционные заболевания.
Также заявлено о том, что в нынешнем году профилактические осмотры прошли уже порядка 19 миллионов детей.
Среди самых распространённых заболеваний отмечены респираторные заболевания, бронхиты и фарингиты. При этом говорится, что и они снизились на 2 процента, если сравнивать с 2009 годом.
Омечено, что у Минздрава России вызывает беспокойство тот факт, что нет явного снижения травм и отравлений у детей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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