ИА «Ореанда-Новости». Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). По замыслу министерства, такая карта должна помочь лучше собирать и регистрировать данные людей с ВИЧ.

Отмечается, что целью проекта является улучшение статистического мониторинга людей, зараженных вирусом, и людей, которые с ними контактируют.

В настоящее время в мире, по статистическим данным, около 37,9 миллиона ВИЧ-инфицированных, в том числе 1,7 миллиона несовершенолетних. В прошлом году 770 тысяч человек умерли от СПИДа - терминальной стадии ВИЧ. Эти показатели на треть выше уровня заболевания в 2010.

Статистика ВИЧ-инфицированных необходима для ведения государственной стратегией борьбы с распространением инфекции в России до 2020 года и далее.