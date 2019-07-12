ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Минздрава РФ назвали виды онкологических заболеваний, которые наиболее часто диагностировались у жителей России в 2018 году.

Больше всего было обнаружено случаев заболевания раком кожи (кроме меланомы) – 78,5 тысячи. Несколько реже врачи диагностировали рак молочной железы – таких случаев зарегистрировано 70,3 тысячи. Помимо этого достаточно высокий уровень заболеваемости зафиксирован в отношении рака трахеи, бронхов и лёгких (55,7 тысячи диагнозов), рака предстательной железы (41,5 тысячи) и рака ободочной кишки (40,1 тысячи).

Всего в 2018 году российскими медиками было зарегистрировано 593,3 тысячи новых случаев онкологических заболеваний (без учёта посмертной диагностики).