ИА «Ореанда-Новости» Министерство здравоохранения РФ приняло решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра для получения водительских прав, предусматривающем сдачу анализов на присутствие психоактивных веществ и пристрастие к спиртному, который должен был начать действовать 22 ноября.

Заместитель главы ведомства Олег Салагай написал в своём Telegram-канале: «С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию». Обеспокоенность была вызвана в основном значительным повышением стоимости соответствующих услуг наркологических диспансеров.

Салагай также добавил, что специалисты проведут дополнительный анализ применяемых при медицинском освидетельствовании методов «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».