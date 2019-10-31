По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, за прошлый год количество врачей в регионах сильно сократилось из-за минимальных заработный плат и миграции специалистов в другие районы.Больше всего врачей уволилось в Бурятии. Из 3673 сотрудников осталось работать только 1499. Прирост врачей наблюдается в Хакасии на 313%.По мнению Вероники Скворцовой, судить о приросте специалистов по всей России нельзя.