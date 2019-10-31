31.10.2019, 17:19
Минздрав России отметил сокращение количества врачей
ИА «Ореанда-Новости». Минзрав России отметил сокращение количества врачей в 54 регионах России, сообщает издательство «РБК».
По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, за прошлый год количество врачей в регионах сильно сократилось из-за минимальных заработный плат и миграции специалистов в другие районы.
По всей стране наблюдается прирост врачей на 404 медицинского работника. Но в некоторых регионах количество специалистов сократилось от 20 до 60 процентов. Больше всего врачей уволилось в Бурятии. Из 3673 сотрудников осталось работать только 1499. Прирост врачей наблюдается в Хакасии на 313%.
По мнению Вероники Скворцовой, судить о приросте специалистов по всей России нельзя. Необходимо рассматривать каждый регион в отдельности, чтобы понимать ситуацию в медицинских учреждениях в определённом субъекте России.
По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, за прошлый год количество врачей в регионах сильно сократилось из-за минимальных заработный плат и миграции специалистов в другие районы.
По всей стране наблюдается прирост врачей на 404 медицинского работника. Но в некоторых регионах количество специалистов сократилось от 20 до 60 процентов. Больше всего врачей уволилось в Бурятии. Из 3673 сотрудников осталось работать только 1499. Прирост врачей наблюдается в Хакасии на 313%.
По мнению Вероники Скворцовой, судить о приросте специалистов по всей России нельзя. Необходимо рассматривать каждый регион в отдельности, чтобы понимать ситуацию в медицинских учреждениях в определённом субъекте России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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