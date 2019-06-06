06.06.2019, 13:04
Минздрав собирается повысить порог детства
ИА «Ореанда-Новости» В Минздраве решается вопрос о повышении порога детства до 21 года, сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева. Это планируется сделать для повышения возраста, с которого разрешено покупать алкоголь и табачные изделия.
В марте сообщалось, что россияне одобряют идею повышении возраста продажи алкоголя, сейчас любая алкогольная продукция запрещена к продаже лицам до 18 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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