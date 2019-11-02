ИА «Ореанда-Новости» Безопасная для человека доза потребления соли составляет не более 5 граммов в сутки. Норма установлена Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения. Также ВОЗ рекомендует меньше употреблять в пищу солёные закуски, соусы, а при возможности и вовсе исключить из рациона так называемую «белую смерть».

По информации Министерства здравоохранения, россияне употребляют в 1,5-2 раза больше установленной нормы. Медики предупреждают, что это может привести к повышению артериального давления.