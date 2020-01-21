ИА «Ореанда-Новости». Замглавы Минздрава России Сергей Краевой заявил, что новый китайский коронавирус представляет собой одну из биологических угроз населению России, пишет РИА Новости.



Краевой вспомнил статью 7 Федерального закона, которая посвящена основным биологическим угрозам и опасностям. Среди опасностей он назвал «изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков». И самым ярким примером угрозы Краевой назвал вирус, который сейчас развивается в Китае.



При этом ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вероятность того, что вирус из Китая распространится в России, есть, но она небольшая.



Отметим, от нового неизвестного короновируса в Китае пострадали уже более 200 человек, зарегистрировано шесть летальных случаев.