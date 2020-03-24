ИА «Ореанда-Новости». Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе является обоснованным на фоне эпидемии коронавируса, пишет РИА Новости.



Ранее российский кабмин поручил регионам на время закрыть ночные клубы, кинотеатры, а также запретить курение кальянов в кафе.



По мнению Салагая, такой запрет обоснован, так как кальяны могут выступать источником инфекционных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путём, в том числе коронавируса.