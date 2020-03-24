24.03.2020, 22:35
Минздрав заявил, что запрет кальянов в кафе является обоснованным
ИА «Ореанда-Новости». Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе является обоснованным на фоне эпидемии коронавируса, пишет РИА Новости.
Ранее российский кабмин поручил регионам на время закрыть ночные клубы, кинотеатры, а также запретить курение кальянов в кафе.
По мнению Салагая, такой запрет обоснован, так как кальяны могут выступать источником инфекционных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путём, в том числе коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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