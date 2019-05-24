Выявить лучших спортсменов-хоккеистов предстоит в период с 29 марта по 5 апреля.По информации, предоставленной членом технического комитета Международной федерации бенди (FIB) и исполнительным директором Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяуса, сроки проведения данного спортивного состязания были окончательно учреждены вчера.Заседание технического комитета Международной федерации бенди прошло 23 мая в столице Швеции Стокгольме.Восемь сильнейших спортивных команд мира выступят на этом чемпионате. В более ранние сроки, с 1 по 9 марта 2020 года, в городе Иркутске выступят команды, попавшие в группу В.Одновременно, в эти же дни, в Швеции будет организован турнир "Лига наций". Здесь выступят спортсмены из сборных таких государств как Швеция, Россия, Финляндия и Норвегия.Хоккей с мячом (другое название дисциплины бенди или русский хоккей) - спортивная командная игра, которая проводится в зимнее время года на ледяном поле. В матче участвуют две команды. В каждой из них по десять полевых игроков и одному вратарю. Впервые чемпионат мира по хоккею с мячом состоялся в 1957 году. Эта спортивная дисциплина признана Международным олимпийским комитетом на официальном уровне в качестве зимнего вида спорта.