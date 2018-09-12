



ИА «Ореанда-Новости» . Член Коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина выступила на Восточном экономическом форуме-2018. Специалисты Евразийской экономической комиссии подсчитали, что ущерб от санкционных мер, используемых сейчас в мировой экономической политике будет исчисляться миллиардами долларов.

Объём товаров, который уже попал под санкции составляет 0,9 % мирового импорта, а это 161 миллиард долларов.



Товары, по которым санкции только планируют ввести, составляют 2,2 % мирового импорта. Их стоимость составляет 550 миллиардов долларов.



Ещё 5,2 % мирового импорта товаров находятся под вопросом. По ним новые тарифные санкции только рассматриваются.



Если санкции по этим товарам будут одобрены, то ущерб мировой торговле будет нанесён на сумму в 922 миллиарда долларов.



Эксперты предполагают, что в целом тарифная борьба может затронуть 8 % мирового импорта. А это значимая часть процентного роста мировой торговли в прошлом году. В 2017 году объём мировых торговых отношений вырос на 11 %. Денежный оборот составил 1612 миллиардов долларов.





Кроме того, специалисты Коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии считают, что торговые войны наносят и косвенный ущерб существующему мировому экономическому укладу.



Потери от ухудшения инвестиционного климата, сокращению наращивания резервов, непредсказуемости дальнейшего хода торговли могут быть фундаментальными.





Напомним, что в этом году Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 11 сентября. Продлится международное мероприятие до 13 сентября. В этом году во Владивосток приехали представители бизнес-сообщества, эксперты в политической и экономической сферах из 60 стран. Также форум посетили представители некоторых государств. Президент России уже провёл переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Одной из главных тем форума заявлена тема развития Дальнего Востока. В первый день форума уже подписано несколько инвестиционных проектов, сумма которых составит 400 миллиардов рублей.





Ключевым моментом Восточного экономического форума-2018 будет пленарное заседание с участием глав пяти государств – России, Китая, Монголии, Японии и Южной Кореи.