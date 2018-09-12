12.09.2018, 11:09
Мировой импорт страдает от торговых войн: 3% товаров уже находятся под санкциями
ИА «Ореанда-Новости». Член Коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина выступила на Восточном экономическом форуме-2018. Специалисты Евразийской экономической комиссии подсчитали, что ущерб от санкционных мер, используемых сейчас в мировой экономической политике будет исчисляться миллиардами долларов.
Объём товаров, который уже попал под санкции составляет 0,9 % мирового импорта, а это 161 миллиард долларов.
Товары, по которым санкции только планируют ввести, составляют 2,2 % мирового импорта. Их стоимость составляет 550 миллиардов долларов.
Ещё 5,2 % мирового импорта товаров находятся под вопросом. По ним новые тарифные санкции только рассматриваются.
Если санкции по этим товарам будут одобрены, то ущерб мировой торговле будет нанесён на сумму в 922 миллиарда долларов.
Эксперты предполагают, что в целом тарифная борьба может затронуть 8 % мирового импорта. А это значимая часть процентного роста мировой торговли в прошлом году. В 2017 году объём мировых торговых отношений вырос на 11 %. Денежный оборот составил 1612 миллиардов долларов.
Товары, по которым санкции только планируют ввести, составляют 2,2 % мирового импорта. Их стоимость составляет 550 миллиардов долларов.
Ещё 5,2 % мирового импорта товаров находятся под вопросом. По ним новые тарифные санкции только рассматриваются.
Если санкции по этим товарам будут одобрены, то ущерб мировой торговле будет нанесён на сумму в 922 миллиарда долларов.
Эксперты предполагают, что в целом тарифная борьба может затронуть 8 % мирового импорта. А это значимая часть процентного роста мировой торговли в прошлом году. В 2017 году объём мировых торговых отношений вырос на 11 %. Денежный оборот составил 1612 миллиардов долларов.
Кроме того, специалисты Коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии считают, что торговые войны наносят и косвенный ущерб существующему мировому экономическому укладу.
Потери от ухудшения инвестиционного климата, сокращению наращивания резервов, непредсказуемости дальнейшего хода торговли могут быть фундаментальными.
Потери от ухудшения инвестиционного климата, сокращению наращивания резервов, непредсказуемости дальнейшего хода торговли могут быть фундаментальными.
Напомним, что в этом году Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 11 сентября. Продлится международное мероприятие до 13 сентября. В этом году во Владивосток приехали представители бизнес-сообщества, эксперты в политической и экономической сферах из 60 стран. Также форум посетили представители некоторых государств. Президент России уже провёл переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Одной из главных тем форума заявлена тема развития Дальнего Востока. В первый день форума уже подписано несколько инвестиционных проектов, сумма которых составит 400 миллиардов рублей.
Ключевым моментом Восточного экономического форума-2018 будет пленарное заседание с участием глав пяти государств – России, Китая, Монголии, Японии и Южной Кореи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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