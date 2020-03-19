ИА «Ореанда-Новости». Сергей Мишустин, председатель правительства РФ, заявил об отмене выплаты страховых взносов для малых и средних бизнесов сроком на три месяца. 

Также было объявлено об отсрочке выплаты за аренду для тех компаний, которые арендуют муниципальное и государственное имущество.По словам председателя правительства, льготы начнут действовать уже в марте. 17 марта вице-премьер Андрей Белоусов рассказывал о мерах поддержки среднего и малого бизнеса.

Отметим, что задействованы и другие меры. Например, для туристических компаний и авиационной отрасли будет действовать отсрочка налоговых выплат.