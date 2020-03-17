17.03.2020, 15:35
Мишустин оценил ситуацию распространением коронавируса в России
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России. Российский премьер заявил, что в стране обстановка на данный момент лучше, чем во многих государстве.
Мишустин также рассказал президенту, что «Яндекс» создал карту, которая показывает количество заболевших. Данный сервис демонстрирует ситуацию в мире и России.
Премьер рассказал, что на сайте также имеется раздел, в котором размещена информация по 10 странам с самой неблагополучной ситуацией. Так, данные показывают снижение темпа прироста.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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