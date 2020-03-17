ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России. Российский премьер заявил, что в стране обстановка на данный момент лучше, чем во многих государстве.

Мишустин также рассказал президенту, что «Яндекс» создал карту, которая показывает количество заболевших. Данный сервис демонстрирует ситуацию в мире и России.

Премьер рассказал, что на сайте также имеется раздел, в котором размещена информация по 10 странам с самой неблагополучной ситуацией. Так, данные показывают снижение темпа прироста.