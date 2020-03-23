23.03.2020, 16:32
Мишустин: ответственность за нарушение карантина ужесточат
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с санитарным врачом Анной Поповой в том, что необходимо ужесточить наказание для нарушителей карантина, из-за распространения коронавируса.
Врач сообщила, что под наблюдением находятся более 7000 человек, а всего в России досмотрено около 10 000, из которых 2,2 тыс. сняты с медицинского наблюдения и выпущено из изолятора.
Необходимо отметить, что в Ставропольском крае было возбуждено дело по УК РФ против нарушителя карантина. Как сообщают СМИ, женщина, профессор инфекционного отделения Ставропольского университета, уехала в Испанию, не сообщив администрации ВУЗа и отказалась от самоизоляции.
Врач сообщила, что под наблюдением находятся более 7000 человек, а всего в России досмотрено около 10 000, из которых 2,2 тыс. сняты с медицинского наблюдения и выпущено из изолятора.
Необходимо отметить, что в Ставропольском крае было возбуждено дело по УК РФ против нарушителя карантина. Как сообщают СМИ, женщина, профессор инфекционного отделения Ставропольского университета, уехала в Испанию, не сообщив администрации ВУЗа и отказалась от самоизоляции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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