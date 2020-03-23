Врач сообщила, что под наблюдением находятся более 7000 человек, а всего в России досмотрено около 10 000, из которых 2,2 тыс. сняты с медицинского наблюдения и выпущено из изолятора.Как сообщают СМИ, женщина, профессор инфекционного отделения Ставропольского университета, уехала в Испанию, не сообщив администрации ВУЗа и отказалась от самоизоляции.