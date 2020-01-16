ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин заявил о кардинальных изменениях, которые произойдут в кабмине.

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко заявил, что Мишустин пообещал кардинальные изменения в российском правительстве на встрече с фракцией. Об этом сообщают РИА Новости.

Как заявил Корниенко, изменения произойдут не только по персональному составу, но и по структуре. Фамилий, однако, Мишустин пока не обозначил.

Михаил Мишустин является главным кандидатом на должность премьер-министра России. Пост премьера ему предложил Владимир Путин, после того, как Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Медведеву же предложена должность заместителя председателя Совета Безопасности.