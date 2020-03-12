ИА «Ореанда-Новости»Михаил Мишустин, возглавляющий российское правительство, выступил с призывом к жителям РФ внимательно отнестись к своему здоровью.  

Он также сообщил о том, что меры по противостоянию коронавирусу, предпринятые руководством страны, являются обоснованными и тщательно выверенными. 

Глава российского правительство попросил соотечественников внимательно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью родственников и близких, особенно представителей старшего поколения, которые особенно уязвимы для коронавируса.