12.03.2020, 12:04
Мишустин попросил жителей РФ внимательно отнестись к здоровью
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин, возглавляющий российское правительство, выступил с призывом к жителям РФ внимательно отнестись к своему здоровью.
Он также сообщил о том, что меры по противостоянию коронавирусу, предпринятые руководством страны, являются обоснованными и тщательно выверенными.
Глава российского правительство попросил соотечественников внимательно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью родственников и близких, особенно представителей старшего поколения, которые особенно уязвимы для коронавируса.
Он также сообщил о том, что меры по противостоянию коронавирусу, предпринятые руководством страны, являются обоснованными и тщательно выверенными.
Глава российского правительство попросил соотечественников внимательно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью родственников и близких, особенно представителей старшего поколения, которые особенно уязвимы для коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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