23.03.2020, 17:20
Мишустин поручил Минкомсвязи разработать систему отслеживания людей по геолокации телефонов
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин дал Минкомсвязи поручение до 27 марта разработать систему отслеживания людей, контактировавших с больными COVID-19.
На 23 марта число заболевших в России увеличилось до 438, больше половины из которых, находятся в Москве. Система отслеживания будет базироваться на данных операторов связи. Гражданам придёт сообщение, если они контактировали с заболевшим, а после эти данные будут направлены в региональные штабы по борьбе с коронавирусом.
Ранее премьер-министр уже издал указ об ужесточении наказания для тех, кто нарушил самоизоляцию, а в Ставропольском крае уже возбудили уголовное дело против нарушителя.
На 23 марта число заболевших в России увеличилось до 438, больше половины из которых, находятся в Москве. Система отслеживания будет базироваться на данных операторов связи. Гражданам придёт сообщение, если они контактировали с заболевшим, а после эти данные будут направлены в региональные штабы по борьбе с коронавирусом.
Ранее премьер-министр уже издал указ об ужесточении наказания для тех, кто нарушил самоизоляцию, а в Ставропольском крае уже возбудили уголовное дело против нарушителя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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