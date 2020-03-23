На 23 марта число заболевших в России увеличилось до 438, больше половины из которых, находятся в Москве.Гражданам придёт сообщение, если они контактировали с заболевшим, а после эти данные будут направлены в региональные штабы по борьбе с коронавирусом.Ранее премьер-министр уже издал указ об ужесточении наказания для тех, кто нарушил самоизоляцию, а в Ставропольском крае уже возбудили уголовное дело против нарушителя.