Премьер-министр сказал об этом сегодня, 10 февраля, на собрании членов правительства. Мишустин указал, что неиспользование бюджетных средств недопустимо. Такая ситуация говорит о том, что в стране происходит неэффективное планирование бюджета или управленческий аппарат плохо работает.Кроме этого Мишустин призвал Дмитрия Григоренко применить дисциплинарную ответственность ко всем виновным в образовании остатков неизрасходованных бюджетных денег к концу 2019 года.