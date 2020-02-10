10.02.2020, 12:33
Мишустин потребовал навести порядок в исполнении федерального бюджета
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин потребовал навести порядок в исполнении федерального бюджета, а также исключить образование ситуаций с неизрасходованными денежными средствами по итогам года.
Премьер-министр сказал об этом сегодня, 10 февраля, на собрании членов правительства. Мишустин указал, что неиспользование бюджетных средств недопустимо. Такая ситуация говорит о том, что в стране происходит неэффективное планирование бюджета или управленческий аппарат плохо работает. Поэтому он призвал всех членов собрания к усилению уровня контроля за исполнительской дисциплиной в отношении соблюдения и исполнения федерального бюджета.
Кроме этого Мишустин призвал Дмитрия Григоренко применить дисциплинарную ответственность ко всем виновным в образовании остатков неизрасходованных бюджетных денег к концу 2019 года.
Премьер-министр сказал об этом сегодня, 10 февраля, на собрании членов правительства. Мишустин указал, что неиспользование бюджетных средств недопустимо. Такая ситуация говорит о том, что в стране происходит неэффективное планирование бюджета или управленческий аппарат плохо работает. Поэтому он призвал всех членов собрания к усилению уровня контроля за исполнительской дисциплиной в отношении соблюдения и исполнения федерального бюджета.
Кроме этого Мишустин призвал Дмитрия Григоренко применить дисциплинарную ответственность ко всем виновным в образовании остатков неизрасходованных бюджетных денег к концу 2019 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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