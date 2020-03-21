ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин предостерёг предприятия от увольнений на фоне коронавируса. Российский премьер заявил во время совещания по экономическим вопросам, что власти будут следить за этим.

Мишустин отметил, что увольнение в нынешней непростой ситуации из-за коронавируса должно быть крайней мерой. У предприятий не должно быть соблазна воспользоваться шумихой, которая возникла из-за COVID-19 в России, и решить свои текущие проблемы за счёт сокращения персонала.

Однако для того чтобы предупредить незаконные сокращения предприятия будут проверяться трудовой инспекцией, ФНС и прокуратурой. Также власти будут следить за своевременной выплатой зарплат, сразу же реагируя на поступающие от граждан жалобы.