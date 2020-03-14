14.03.2020, 18:18
Мишустин призвал граждан сократить поездки за границу
ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что власти страны просят граждан сократить до минимума поездки за границу из-за вспышки коронавируса, пишут «Известия».
Мишустин также добавил, что есть необходимость ввести двухнедельный карантин и медицинское наблюдение для людей из групп риска по коронавирусу.
Меры, по словам премьера, связаны с возникновением новых тенденций по заболеванию. Мишустин пояснил, что в стране вирус был диагностирован не только у тех, кто непосредственно ездил за границу, но и у членов их семей, которые не посещали другие страны.
Мишустин также добавил, что есть необходимость ввести двухнедельный карантин и медицинское наблюдение для людей из групп риска по коронавирусу.
Меры, по словам премьера, связаны с возникновением новых тенденций по заболеванию. Мишустин пояснил, что в стране вирус был диагностирован не только у тех, кто непосредственно ездил за границу, но и у членов их семей, которые не посещали другие страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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