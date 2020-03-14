Мишустин также добавил, что есть необходимость ввести двухнедельный карантин и медицинское наблюдение для людей из групп риска по коронавирусу.Меры, по словам премьера, связаны с возникновением новых тенденций по заболеванию. Мишустин пояснил, что в стране вирус был диагностирован не только у тех, кто непосредственно ездил за границу, но и у членов их семей, которые не посещали другие страны.