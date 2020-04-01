Также на них возлагается обязательство самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, заявлено российским государственным деятелем, рассказывает РИА Новости.Мишустин также было заявлено о том, что контроль за нахождением будет осуществляться с помощью операторов связи. Если условия самоизоляции жителями России, находящимся на карантине, соблюдаться не будут, операторами об этом будут переданы соответствующие данные, в том числе, и в российское МВД.