01.04.2020, 12:29
Мишустин проинформировал о правилах карантина
ИА «Ореанда-Новости». Россияне, которые находятся на карантине из-за ситуации с коронавирусом, будут обязаны подтверждать своё нахождение дома, уведомил Михаил Мишустин, глава российского правительства.
Также на них возлагается обязательство самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, заявлено российским государственным деятелем, рассказывает РИА Новости.
Мишустин также было заявлено о том, что контроль за нахождением будет осуществляться с помощью операторов связи. Если условия самоизоляции жителями России, находящимся на карантине, соблюдаться не будут, операторами об этом будут переданы соответствующие данные, в том числе, и в российское МВД.
Также на них возлагается обязательство самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, заявлено российским государственным деятелем, рассказывает РИА Новости.
Мишустин также было заявлено о том, что контроль за нахождением будет осуществляться с помощью операторов связи. Если условия самоизоляции жителями России, находящимся на карантине, соблюдаться не будут, операторами об этом будут переданы соответствующие данные, в том числе, и в российское МВД.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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