ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин прокомментировал отчёт Счётной палаты об исполнении федерального бюджета за прошлый год.

Премьер России Михаил Мишустин прокомментировал отчёт Счётной палаты по исполнению федерального бюджета за 2019 год. Он подчеркнул, что количество неизрасходованных средств превзошло все ожидания и является недопустимо большим.

Ранее СП России сообщила данные по исполнению бюджета за 2019 год. Сумма стала рекордной для страны и составила 1,122 триллиона рублей. Счётная палата отметила, что данная сумма неисполненных расходов стала самой большой для страны за последние 11 лет.

Мишустин отметил, что в этом году на государственные контракты определено около 4,6 триллиона рублей. Однако по данным на второй месяц этого года потрачено лишь 10%. Премьер подчеркнул, что перед правительством стоит задача своевременно обеспечить выполнение поручений президента. Но с такой тенденцией сделать это будет непросто, добавил премьер.