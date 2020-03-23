23.03.2020, 10:11
Мишустин рассказал о сложившейся ситуации с коронавирусом в РФ
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин, глава российского правительства, в ходе совещания кабинета министров назвал ситуацию с коронавирусом в стране не такой острой, как в других европейских государствах, сообщает 23 марта агентство РИА Новости.
По словам российского премьера, введение ограничительным мер дало возможность России выиграть время.
Также Мишустин рассказал о том, что меры, которые направлены на то, чтобы сдерживать распространение коронавируса, осуществляются в оперативном режиме.
По словам российского премьера, введение ограничительным мер дало возможность России выиграть время.
Также Мишустин рассказал о том, что меры, которые направлены на то, чтобы сдерживать распространение коронавируса, осуществляются в оперативном режиме.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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