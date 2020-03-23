, сообщает 23 марта агентство РИА Новости.По словам российского премьера, введение ограничительным мер дало возможность России выиграть время.Также Мишустин рассказал о том, что меры, которые направлены на то, чтобы сдерживать распространение коронавируса, осуществляются в оперативном режиме.