ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин установил надбавку к окладу полицейских и сотрудников Росгвардии в Москве и Петербурге, которые принимают участие в охране общественного порядка.



Так, участвующим в охране общественного порядка положена ежемесячная добавка к месячному окладу в соответствии с замещаемой должностью за сложность выполняемых задач в размере до 100 процентов указанного месячного оклада



Порядок выплат определяется министром внутренних дел РФ и директором Росгвардии.