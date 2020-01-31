На форуме Мишустин лично познакомился с казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Премьер-министр отметил, что Россию и Казахстан связывают дружеские и партнёрские отношения уже давно. В свою очередь Мамин указал на личную надежду, что у России получится воплотить в реальность все торгово-экономические и инвестиционные планы. Он также пожелал успехов в решении актуальных российских задач.В форуме также принимали участие руководитель Минэнерго Александр Новак, вице-премьеры Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко и первый заместитель главы Минэкономразвития Михаил Бабич.