31.01.2020, 21:57
Мишустин впервые представил Россию в Казахстане
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин впервые представил Россию на международном форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» в Казахстане.
На форуме Мишустин лично познакомился с казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Премьер-министр отметил, что Россию и Казахстан связывают дружеские и партнёрские отношения уже давно. В свою очередь Мамин указал на личную надежду, что у России получится воплотить в реальность все торгово-экономические и инвестиционные планы. Он также пожелал успехов в решении актуальных российских задач.
В форуме также принимали участие руководитель Минэнерго Александр Новак, вице-премьеры Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко и первый заместитель главы Минэкономразвития Михаил Бабич.
На форуме Мишустин лично познакомился с казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Премьер-министр отметил, что Россию и Казахстан связывают дружеские и партнёрские отношения уже давно. В свою очередь Мамин указал на личную надежду, что у России получится воплотить в реальность все торгово-экономические и инвестиционные планы. Он также пожелал успехов в решении актуальных российских задач.
В форуме также принимали участие руководитель Минэнерго Александр Новак, вице-премьеры Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко и первый заместитель главы Минэкономразвития Михаил Бабич.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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