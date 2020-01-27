ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьерам определиться с персональной ответственностью по реализации национальных проектов, пишет «МК».



Мишустин подчеркнул, что необходимо понять, кто будет руководить проектными комитетами и направлениями по нацпроектам.



Кроме этого глава правительства назвал основные направления работы кабмина в ближайшее время. В частности, он отметил борьбу с бедностью, ускорение экономического роста и активную реализацию нацпроектов.