Политик отметил, что будет обращаться во все инстанции. Митрохин также заявил, что у него есть доказательства того, что протокол о проверке его подписей был сфальсифицирован. Он нашёл в нём 172 специальных ошибки.В избиркоме ранее сообщили, что число недействительных подписей, представленных Митрохиным превысило допустимые 10%. С выборов также сняли и других оппозиционных кандидатов, в том числе, Любовь Соболь и Илью Яшина.