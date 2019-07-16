16.07.2019, 22:58
Митрохин будет обжаловать своё отстранение от выборов в Мосгордуму
ИА «Ореанда-Новости». Кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что планирует обжаловать в Мосгоризбиркоме и в ЦИК России решение о снятии его с выборов в Московскую городскую думу, пишет РИА Новости.
Политик отметил, что будет обращаться во все инстанции. Митрохин также заявил, что у него есть доказательства того, что протокол о проверке его подписей был сфальсифицирован. Он нашёл в нём 172 специальных ошибки.
В избиркоме ранее сообщили, что число недействительных подписей, представленных Митрохиным превысило допустимые 10%. С выборов также сняли и других оппозиционных кандидатов, в том числе, Любовь Соболь и Илью Яшина.
Политик отметил, что будет обращаться во все инстанции. Митрохин также заявил, что у него есть доказательства того, что протокол о проверке его подписей был сфальсифицирован. Он нашёл в нём 172 специальных ошибки.
В избиркоме ранее сообщили, что число недействительных подписей, представленных Митрохиным превысило допустимые 10%. С выборов также сняли и других оппозиционных кандидатов, в том числе, Любовь Соболь и Илью Яшина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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