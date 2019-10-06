Такое заявление сделал один из экспертов.

По информации, предоставленной директором Фонда прогрессивной политики Олегом Бондаренко, возвращение этой территории украинским властям идёт вразрез с патриотической программой России, которую активно пропагандировали в течение нескольких последних лет. Таким образом, считает эксперт, российские власти решили перестраховаться. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с заявлением, что не стоит подвергать критике действия украинского правительства на отечественном телевидении. Глава государства объяснил, что своими нелестными высказываниями против украинцев и Украины, в целом, этот «братский народ» выглядит довольно нелицеприятно.

По словам Олега Бондаренко, если Москва передаст Донбасс в настоящих сложившихся условиях, то это будет выглядеть со стороны России как предательство. Однако, если начать процесс нормализации отношений между двумя государствами, то этот шаг не будет выглядеть как «стыд и позор» для России. В таком случае, уже можно вести какой-нибудь диалог, заключил эксперт.

Напомним, что принятая российской и украинской стороной «формула Штайнмайера» призвана отрегулировать конфликтное положение в этом регионе. Исходя из условий соглашения, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика могут получить особый статус. Однако, выборные процессы на этих территориях останутся в рамках украинского законодательства.