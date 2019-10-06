ИА "Ореанда-Новости" Запрет на критические высказывания в адрес украинского правительства на российском телевидении может послужить свидетельством того, что территория Донбасса будет передана Киеву. Такое заявление сделал один из экспертов.

По информации, предоставленной директором Фонда прогрессивной политики Олегом Бондаренко, возвращение этой территории украинским властям идёт вразрез с патриотической программой России, которую активно пропагандировали в течение нескольких последних лет. Таким образом, считает эксперт, российские власти решили перестраховаться. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с заявлением, что не стоит подвергать критике действия украинского правительства на отечественном телевидении. Глава государства объяснил, что своими нелестными высказываниями против украинцев и Украины, в целом, этот «братский народ» выглядит довольно нелицеприятно.

По словам Олега Бондаренко, если Москва передаст Донбасс в настоящих сложившихся условиях, то это будет выглядеть со стороны России как предательство. Однако, если начать процесс нормализации отношений между двумя государствами, то этот шаг не будет выглядеть как «стыд и позор» для России. В таком случае, уже можно вести какой-нибудь диалог, заключил эксперт.

Напомним, что принятая российской и украинской стороной «формула Штайнмайера» призвана отрегулировать конфликтное положение в этом регионе. Исходя из условий соглашения, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика могут получить особый статус. Однако, выборные процессы на этих территориях останутся в рамках украинского законодательства.