Опрос был проведён аналитической компанией «Левада-центр». Почтив отделениях Фондов борьбы с коррупцией и заведённые уголовные дела.Остальные мнения разделились на 3 группы.Опрос был проведён на последней неделе октября 2019 года в 50 различных субъектах России. Аналитический центр проводил сбор мнения совершеннолетних граждан.



