05.11.2019, 12:52
Мнения россиян относительно обысков ФБК Навального сильно разнятся
ИА «Ореанда-Новости». Мнения россиян относительно обысков ФБК по делу Алексея Навального сильно разнятся.
Опрос был проведён аналитической компанией «Левада-центр». Почти 50% опрошенных вообще не знают про обыски в отделениях Фондов борьбы с коррупцией и заведённые уголовные дела.
Остальные мнения разделились на 3 группы. 66% указали, что они безразлично относятся к оппозиционной политике Навального. 9% согласны со мнением Алексея Навального, а 25% опрошенных отнеслись к нему отрицательно.
Опрос был проведён на последней неделе октября 2019 года в 50 различных субъектах России. Аналитический центр проводил сбор мнения совершеннолетних граждан. Количество опрошенных составило 1616 россиян.
Опрос был проведён аналитической компанией «Левада-центр». Почти 50% опрошенных вообще не знают про обыски в отделениях Фондов борьбы с коррупцией и заведённые уголовные дела.
Остальные мнения разделились на 3 группы. 66% указали, что они безразлично относятся к оппозиционной политике Навального. 9% согласны со мнением Алексея Навального, а 25% опрошенных отнеслись к нему отрицательно.
Опрос был проведён на последней неделе октября 2019 года в 50 различных субъектах России. Аналитический центр проводил сбор мнения совершеннолетних граждан. Количество опрошенных составило 1616 россиян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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