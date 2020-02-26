ИА «Ореанда-Новости» . Четверо жителей Перми, члены многодетной семьи, погибли в аварии. По сообщению издания Newinform, в живых остался только годовалый ребёнок.

ДТП со смертельным исходом произошло на магистрали Игра — Глазов, где водитель Toyota врезался в автомобиль с семьёй, выехав на встречную полосу. Жертвами аварии стали отец и мать семейства, а также две их дочери. Младшая дочь смогла выжить, но находится в крайне тяжёлом состоянии. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

Светлана Денисова, уполномоченный по правам человека Пермского края, отметила, что информация о девочке уже передана в комиссию региона по делам несовершеннолетних. У комиссии имеются данные о возможных родственниках ребёнка, поэтому пока что новую семью для девочки не ищут.