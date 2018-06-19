ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ. В Госдуме депутаты поддержали приоритетное право многодетных граждан выходить в отпуск в те месяцы, которые они сами выберут. Это стало известно во вторник, 19 июня, когда состоялось пленарное заседание.

Законопроект, согласно которому родители многодетных семей будут вправе самостоятельно выбрать месяц и даты своего отпуска, был принят 19 июня. Его планируют внести в Трудовой кодекс России. Этот приоритет будет сохраняться за родителями, у которых три и более несовершеннолетних детей, но не старше 12 лет. Этот проект в Госдуме приняли в первом чтении.

Законопроект внесли на рассмотрение комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Глава комитета Тамара Плетнёва предложила данным положением дополнить главный трудовой документ страны. Такой предоставляемый ежегодно отпуск будет с сохранением заработной платы.

По мнению Плетнёвой, такая возможность для самостоятельного планирования своего отпуска у родителей даст им возможность активно участвовать в воспитании собственных детей, это позволит отцу и матери совмещать их отпуска, что увеличит вероятность провести полноценный отдых с детьми.

Но один законопроект не нашёл одобрение и был отклонён в Госдуме, хоть был похож на предыдущий. Одному родителю, у которого есть в семье двое и больше детей до 14 лет, также предлагалось дать возможность выбирать время для отпуска. С этой инициативой выступала партия «Справедливая Россия» во главе с политиком Сергеем Мироновым.

Однако данный альтернативный проект отвергли, это пояснили тем, что авторы предложили расширить круг получателей такой льготы, что приведет к дополнительным издержкам у работодателей.

Ранее Русская православная церковь выступала за то, чтобы многодетным семьям подняли пособия на детей. По мнению представителей, такая помощь благотворно скажется на рождаемости в стране.