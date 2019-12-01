К пилотному проекту подключились «Мегафон», Tele2 и «Билайн». Операторы начнут регистрировать в сети технику по IMEI. Такая процедура позволит уменьшить число импортных и украденных гаджетов.Инициатива регистрации по IMEI была выдвинута ещё в 2018 году.