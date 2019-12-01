01.12.2019, 18:56
Мобильные операторы запускают регистрацию телефонов в сети по IMEI
ИА «Ореанда-Новости». Российские мобильные операторы запускают регистрацию телефонов и планшетов в сети по IMEI. Информация была опубликована на официальном сайте Россвязи.
К пилотному проекту подключились «Мегафон», Tele2 и «Билайн». Операторы начнут регистрировать в сети технику по IMEI. Такая процедура позволит уменьшить число импортных и украденных гаджетов.
Инициатива регистрации по IMEI была выдвинута ещё в 2018 году. По словам вице-премьера Максима Акимова, процедура должна будет проводиться бесплатно всеми операторами, так как она связана с противодействием терроризму и борьбе с кражами мобильных телефонов.
К пилотному проекту подключились «Мегафон», Tele2 и «Билайн». Операторы начнут регистрировать в сети технику по IMEI. Такая процедура позволит уменьшить число импортных и украденных гаджетов.
Инициатива регистрации по IMEI была выдвинута ещё в 2018 году. По словам вице-премьера Максима Акимова, процедура должна будет проводиться бесплатно всеми операторами, так как она связана с противодействием терроризму и борьбе с кражами мобильных телефонов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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