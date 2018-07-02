



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В Ставрополе случилась трагедия, в результате которой 25-летняя многодетна мать скончалась на операционном столе четвёртой городской больницы.

По словам родственников погибшей девушки, она должна была родить третьего ребёнка. После операции кесарева сечения её оставили без присмотра на несколько часов. Когда женщина стала чувствовать себя хуже, её поместили в реанимационное отделение, где она скончалась.





Сейчас Следственный комитет Ставропольского края начал проверку всех обстоятельств по данному происшествию. Контроль за ходом расследования взял руководитель Следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю Игорь Иванов. По его словам, в ходе расследования будут изъяты все необходимые данные и сделана судебно-медицинская экспертиза, а также проведены иные следственные действия.



Источник отмечает, что погибшая поступила в больницу 19 июня, а 20 числа семья не смогла установить связь ни с ней, ни с врачом, который принимал роды у девушки. При этом врач взял за свои услуги 25 тысяч рублей.





В социальной сети «В Контакте» сестра погибшей опубликовала запись, что большая потеря крови и халатные действия врачей повлекли смерть её родственницы. У пострадавшей семьи много вопросов о причинах трагедии. Например, почему операция проходила под общим наркозом, почему девушку не наблюдали после кесарева сечения и как высококвалифицированные профессионалы не смогли вовремя диагностировать и остановить открывшееся кровотечение.





К сожалению, новости о трагических случаях гибели рожениц в родильных отделениях нередко встречаются в сообщениях средств массовой информации. Весной этого года Следственный комитет на Дальнем Востоке разбирался в смерти роженицы. Ранее сообщалось о подобных происшествиях в Новосибирске, Уфе и Находке.

Однако, по данным статистки, смертность в России при родах в 2017 году достигла самых низких показателей за всю историю страны. Причинами смерти называют: непрямые акушерские причины, эмболия или закупорка кровеносных сосудов и эмболия околоплодными водами. В списке причин смертей рожениц также находятся кровотечения, связанные с разными факторами, и осложнения от анестезии. По данным статистики, также отмечается, что медики говорят о том, что менее половины всех родов протекают нормально. Риск осложнений увеличивается во время проведения операций кесарева сечения.