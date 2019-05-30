ИА «Ореанда-Новости» Во время двухсуточного дежурства в городской больнице Новоалтайска скончался 28-летний анестезиолог-реаниматолог. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда». По словам коллег погибшего, у молодого врача не выдержало сердце.

Алексей Тюнин заступил на двухсуточную смену, отработав сутки, он пошёл ординаторскую, чтобы немого отдохнуть. Коллеги обнаружили его утром без признаков жизни.

По словам медиков, врачу приходилось отрабатывать по 14-15 суток в месяц, так как в больнице не хватает кадров. У погибшего врача осталась жена и маленький ребёнок. Минздрав региона начал проверку по факту происшествия.