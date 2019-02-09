ИА "Ореанда-Новости". Международное агентство Moody's сообщило о повышении суверенного кредитного рейтинга России с "Ba1" с прогнозом "позитивный" до инвестиционного уровня "Baa3" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

Согласно информации, содержащейся в пресс-релизе, решение о повышении рейтинга было принято на основании анализа политических решений в стране в последние годы. В частности, эксперты агентства указывают на позитивное влияние политики, которая была предпринята в последние несколько лет со стороны российских властей, чтобы укрепить финансовые и другие внешние показатели деятельности государства. Таким образом, указывают эксперты, уровень уязвимости России к внешним действиям, в том числе разного рода санкциям, существенно снизился.

Аналитики Moody's подчеркивают, что способность российской системы противостоять внешним действиям улучшилась с 2015 года, когда рейтинг страны был снижен до "Ba1". Это отражается, в первую очередь, на более устойчивом платёжном балансе, подчёркивают эксперты. Кроме того, эксперты рейтингового агентства отмечают позитивные изменения на рынке труда ввиду недавней пенсионной реформы.

"В последнее время принятие пенсионных реформ меняет ситуацию на рынке труда в позитивном направлении и будет поддерживать фискальную политику в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении Moody's.

По мнению аналитиков агентства, планы российских властей по привлечению заимствований, могут быть реализованы на внутреннем рынке. Однако при этом эксперты отмечают, что относительно высокие цены на нефть и введение бюджетного правила существенно снизили необходимость в займах и позволили принять бюджет с профицитом.

Отметим, ранее в 2018 году агентство S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-".